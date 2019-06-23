Беглов проинспектировал лично: Зеленогорскую поликлинику откроют в ближайшее время

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал официальное заявление: строительство Зеленогорской детской поликлиники будет завершено уже в 2019 году. Объект планируется ввести в эксплуатацию в самое ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU.

Администрация обозначила четкую задачу руководству района и самого учреждения – максимально ускорить темпы строительства. Самое необходимое, по словам Беглова, в сжатые сроки закончить реконструкционные работы в шоковом операционном отделении. Глава города лично проинспектировал ход строительных работ, а также отдал поручение на выполнение дополнительно поставленных задач в срок до окончания текущего года.

Непосредственно строительно-монтажными работами руководит ООО «Террикон». Заказчиком является СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», принадлежащий комитету по строительству.

Общая стоимость работ такого масштаба оценивается почти в 300 млн рублей.

По последней информации, основные поставленные задачи выполнены уже на более чем 60%. А именно: помещения облицованы керамическими плитами, произведен монтаж сетей связи, территория благоустройства отсыпана щебнем, проведена система вентиляции в подвальных помещениях, ступени облицованы керамогранитной плитой, а оконные откосы полностью пройдены шпатлевкой