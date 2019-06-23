20 Октября 2020
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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
беглов александр дмитриевич заместитель руководителя администрации президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Беглов проинспектировал лично: Зеленогорскую поликлинику откроют в ближайшее время

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал официальное заявление: строительство Зеленогорской детской поликлиники будет завершено уже в 2019 году. Объект планируется ввести в эксплуатацию в самое ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU.

Администрация обозначила четкую задачу руководству района и самого учреждения – максимально ускорить темпы строительства. Самое необходимое, по словам Беглова, в сжатые сроки закончить реконструкционные работы в шоковом операционном отделении. Глава города лично проинспектировал ход строительных работ, а также отдал поручение на выполнение дополнительно поставленных задач в срок до окончания текущего года.

беглов, санкт-петербург(2019)|Фото:twitter.com

Непосредственно строительно-монтажными работами руководит ООО «Террикон». Заказчиком является СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», принадлежащий комитету по строительству.

Общая стоимость работ такого масштаба оценивается почти в 300 млн рублей.

По последней информации, основные поставленные задачи выполнены уже на более чем 60%. А именно: помещения облицованы керамическими плитами, произведен монтаж сетей связи, территория благоустройства отсыпана щебнем, проведена система вентиляции в подвальных помещениях, ступени облицованы керамогранитной плитой, а оконные откосы полностью пройдены шпатлевкой

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Беглов проинспектировал лично: Зеленогорскую поликлинику откроют в ближайшее время

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Теги: беглов, выборы губернатора, зеленогорская поликлиника



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