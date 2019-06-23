В Киеве прошло содомское шествие. Задержанным грозит тюрьма

В Киеве состоялся "марш равенства" за содомию. Для украинской столицы он стал уже привычным за последние годы, когда власти открыто взяли курс на "европейские ценности". За несколько дней до этого Окружной административный суд Киева не стал даже рассматривать исковое заявление от депутата Рады Игоря Мосийчука, который требовал запретить шествие. Формально истец якобы не выполнил некоторые требования административного судопроизводства. По факту же решение о проведении подобных мероприятий является политическим и вряд ли принимается в Киеве.

Новшеством стало то, что в акции участвовала колонна содомитов-военных, которую собрал боевик из нацистского батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко, признавшийся в своих наклонностях пару лет назад. Всего в колонне прошло 30 таких людей.

Полиция заранее предупредила содомитов и их сторонников, чтобы они не использовали национальную символику или призывали к миру с Россией. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Вероятно, мир с Россией для украинских властей более опасен, чем пропаганда содомии.

Само шествие продлилось около 40 минут и прошло по петляющему маршруту. Некоторые улицы были перекрыты еще со вчерашнего вечера. Как обычно, противостояли содомитам неонацисты. Они перекрыли дорогу, крича "смерть ЛГБТ!" и "смерть педерастам!". Девять человек задержали, которые, как сообщили в полиции, хотели забросать содомитов фекалиями, расфасованными по презервативам. Для этого они даже разобрали четыре биотуалета. У некоторых будто бы было оружие, и теперь, как сообщается, им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

К киевскому содомскому шествию с гордостью присоединились представители ООН, как сказано на официальной странице Представительства ООН на Украине в Twitter. В шествии также участвовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады на Украине Роман Ващук, представители посольства США, были флаги Канады, Великобритании, США, чье посольство открыто поддержало содомское шествие. Когда оно завершилось, полиция объявила эвакуацию содомитов. Они признались, что в этом году не было платформы с музыкой, так как водитель в последний момент отказался из-за поступавших ему угроз. Всего, по их словам, в шествии участвовали 8 тыс. человек, хотя эти данные явно завышены. По данным полиции, было всего около 3 тыс. участников, а самих полицейских около 6 тыс.

Содомиты за несколько дней до акции прислали приглашение президенту Владимиру Зеленскому, но тот отмалчивался до последнего момента, и только утром появилось его осторожное сообщение, что он выступает за "права человека" для всех, т.е. косвенно поддержал их, но так, чтобы не вызвать негативной реакции населения, тем более накануне парламентских выборов.

Что касается реакции, то она ожидаемо негативная, хотя украинские СМИ преподносят все наоборот. Депутат Рады Мосийчук написал в Facebook, что "марши извращенцев во время войны и экономической разрухи - это плевок в лицо украинцев".

Показательно, что власти Украины постоянно заявляют о православном вероисповедании народа и необходимости "единой поместной церкви", но при этом поддерживают половые извращения как "права человека", хотя православие однозначно определяет их как смертный грех, т.е. ведущий к смерти души. Также характерно, что новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко (Епифаний) пообещал работать над тем, чтобы "отходить от русской традиции консерватизма" и привечать содомитов, так как Украина идет в Европу. И хотя подавляющее большинство украинцев не поддерживают содомский грех (по недавнему опросу, более 90% не хотели бы иметь таких в своей семье), их мнение не интересует ни посольство США, ни "международные организации".