Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с "антиоккупационными" лозунгами

Игроки трех грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги.

Как сообщает "Грузия Online", футболисты "Торпедо" вышли на поле в черных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью на английском языке: "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией".

Игроки "Локомотива" и "Рустави" вышли в белых футболках с "антиоккупационными" надписями.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили после протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в "расколе страны". На своей странице в Facebook она написала, что РФ - "враг и оккупант" Грузии.

Напомним, волнения в Грузии начались 20 июня. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, что не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства.

Акции протеста продолжились и на следующий день. Задержаны более 300 демонстрантов. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 205 Уголовного кодекса – об организации или участии в групповом насилии.