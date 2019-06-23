В Тверской области катер врезался в дерево, пострадали дети

Моторная лодка врезалась в дерево на реке Нерль в Калязинском районе Тверской области, пострадали дети.

Инцидент произошел между деревней Медвежье и деревней Телешовка 22 июня, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Мужчина, управлявший катером, не справился с управлением. На лодке также находились двое мужчин и пятеро детей возрастом 3, 7 и 10 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.

Ранее на Ямале перевернулась моторная лодка Казанка, погибли мужчина и его сын 2006 года рождения.

Тела погибших нашли 14 июня примерно в 20 километрах от Тазовска. Мальчик был в спасательном жилете, на мужчине жилета не было. Причины, по которым лодка перевернулась, неизвестны.