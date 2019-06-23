20 Октября 2020
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Сергей Глазьев, Алексей Кудрин (2019) | Фото:twitter.com/aleksei_kudrin

Кудрин "придрейфовал" к Глазьеву

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником президента Сергеем Глазьевым.

"Придрейфовал", – подписал фото Кудрин.

Ранее о "дрейфе" экс-главы Минфина к Глазьеву в ходе прямой линии заявил президент Владимир Путин.

К вопросу о 90-х ведущие зачитали обращение, в котором Путину сообщалось, что с "экономистами из 90-х" прорывов и рывков не дождаться. Путин от таких экономистов открестился, сказал, что их попросту нет: "Где они? Экономистов из 90-х нет, разве только Алексей Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Глазьева, потому что хочет раскупорить нефтяную кубышку, но его ученики против".

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Кудрин "придрейфовал" к Глазьеву

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Теги: алексей кудрин, сергей глазьев



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Ранее 20.06.2019 14:05 Мск Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

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