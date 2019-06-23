Хореографа фигуристки Загитовой обвинили в плагиате

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза обвинили в плагиате.

Речь идет о показательном выступлении под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy. Номер российская фигуристка показала на японском ледовом шоу Fantasy on Iсe.

Танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез в своем инстаграме написала, что Глейхенгауз украл ее хореографию.

Ранее у Загитовой возникли неприятности с госавтоинспекцией. Сообщалось, что юная звезда фигурного катания может попасть под ответственность за вождение без прав.

В сториз Instagram спортсменка выложила ролик, как она едет за рулем. На видео 16-летняя фигуристка не была пристегнута ремнем безопасности, кроме того, у нее нет водительских прав - по возрасту.

Напомним, Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира. Действующая олимпийская чемпионка в этом году не без труда завоевала единственный трофей, который до сих пор ей не покорялся – "золото" чемпионата мира. При этом Загитова не была первой ни на чемпионате Европы, ни даже на чемпионате России.