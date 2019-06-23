20 Октября 2020
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Наука и техника За рубежом
(2017) | Фото:

Хакеры украли у НАСА секретные данные о миссиях на Марс

Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили данные о миссиях на Марс.

Это произошло еще в апреле 2018 года. О взломе стало известно после публикации доклада аудиторской службы ведомства.

По данным "Российской газеты", есть опасения, что посторонние могут перехватывать сигналы центра управления и манипулировать космическими полетами американских экипажей.

Как сообщалось ранее, США планируют совершить очередную пилотируемую миссию на Луну. В ходе экспедиции американцы планируют отработать технологии пилотируемого полета на Марс.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит финансирование NASA для исследования космоса, включив туда дополнительные 1,6 млрд долларов.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты должны вновь побывать на Луне, а затем приступить к освоению Марса.

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Хакеры украли у НАСА секретные данные о миссиях на Марс

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Теги: хакеры, наса, марс



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