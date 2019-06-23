На трассе Екатеринбург-Тюмень Toyota на встречке столкнулась с грузовиком: трое погибших

Три человека погибли в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком на трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области вечером 22 июня.

Авария произошла на 58-м километре автодороги, столкнулись Toyota Corolla и грузовик Iveco. Водитель "японца" по неустановленной причине выехал на встречную полосу.

Он и два его пассажира скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Ранее в результате автоаварии на трассе М-5 в Челябинской области с участием автобуса и грузовика погибли два человека.

Известно, что рейсовый автобус при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с бензовозом. Пострадали семь человек, трое из госпитализированных находятся в реанимации.