20 Октября 2020
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Армия и ВПК В России
МИ-28Н, Ночной охотник (2016) | Фото: 24ri.ru

Первое применение новейшей ракеты для Ми‐28НМ показали на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ.

Отмечается, что данный вид ракеты является первым среди вертолетных с головкой самонаведения, которая служит для уничтожения наземных, подводных и надводных целей. Новейшее оружие способно работать на больших расстояниях.

"Ночной охотник" - модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н. Его разработка началась в 2009 году. Машины прошли доработку с учетом опыта боевого применения в Сирии.

В марте Минобороны РФ и "Вертолеты России" согласовали цену на ударные вертолеты Ми-28НМ (модернизированный "Ночной охотник"), серийный контракт будет заключен.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России считали завышенной стоимость модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ. Военные неоднократно обращались к руководству "Вертолетов России" с предложением о пересмотре ценовой политики с учетом значительных объемов закупаемой серии. В настоящий момент опытный образец боевой машины проходит государственные испытания перед принятием на вооружение.

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Первое применение новейшей ракеты для Ми‐28НМ показали на видео

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Теги: Ми‐28НМ, Ночной охотник, ракета



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