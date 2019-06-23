20 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
теплоход туризм корабль судно река (2008) | Фото: www.crimair.com

На Волге недалеко от Казани загорелся теплоход с пассажирами на борту

На борту двухпалубного пассажирского теплохода "Василий Чапаев" на Волге произошло возгорание. Инцидент произошел неподалеку от Казани.

Судно следует по маршруту Москва - Тетюши, на борту находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа. Пострадавших нет, сообщает МЧС.

Как уточняет РЕН ТВ, возгорание произошло в машинном отделении теплохода, загорелся силовой кабель. Огонь был потушен командой судна.

В прошлом году в Иркутске загорелся теплоход "Баргузин" с пассажирами. Инцидент произошел после отхода от пристани "Ракета".

В результате происшествия никто из членов экипажа и 78 пассажиров судна не пострадал. По предварительным данным, источник возгорания находился в моторном отсеке.

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На Волге недалеко от Казани загорелся теплоход с пассажирами на борту

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Теги: теплоход, пожар, волга



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