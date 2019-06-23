В России существенно выросли долги по ипотеке

Общий объем просроченных долгов по ипотечным кредитам к 30 апреля этого года достиг 80 млрд рублей.

Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Эквифакс". Только за апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года - на 10,2%.

Ранее сообщалось, что российский рынок ипотеки продолжает падать, это обусловлено ростом ставок по жилищным кредитам.

По итогам апреля текущего года банки выдали россиянам 90 тыс. ипотечных кредитов, что на 21% меньше, чем в том же месяце 2018 года. При этом средний чек по ипотеке увеличился за год на 12%, с 1,99 млн до 2,23 млн рублей.