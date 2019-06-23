20 Октября 2020
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нетрадиционный ислам, террористы (2016) | Фото: islamreview.ru

В Дагестане ликвидировали сторонников ИГ

Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Дагестане.

Вечером 22 июня в Хасавюртском районе правоохранители попытались остановить машину ВАЗ-2109, на которой передвигались бандиты. Те отказались выполнить требование сдаться и открыли огонь.

Оба преступника были нейтрализованы. По данным НАК, боевики планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов. В автомобиле сторонников ИГ были найдены оружие и боеприпасы, пишет РБК.

В мае в Дагестане нейтрализовали трех боевиков. Сообщалось, что на месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы.

До этого спецоперации прошли в двух регионах России. Так, во Владимирской области оперативники ликвидировали двух боевиков, которые были заблокированы в жилом доме в Кольчугине.

Как сообщили в НАК, личности злоумышленников установлены, это сторонники одной из запрещенных в России террористических организаций. Они поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового скопления людей.

Аналогичная спецоперация с эвакуацией жителей прошла в Тюмени. В одном из частных домов были уничтожены двое приверженцев запрещенной в России организации ИГИЛ. Предположительно, силовики вели ответную стрельбу с использованием пулеметов, затем частный дом, где укрывались террористы, загорелся, в результате чего боевики и погибли.

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В Дагестане ликвидировали сторонников ИГ

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Теги: дагестан, боевики, исламское государство



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