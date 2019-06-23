В ЦПКиО Екатеринбурга сгорела конюшня
В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Екатеринбурге произошел пожар.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по области, на площади 50 кв.м сгорела конюшня. Животных в ней не было.
Сообщение о пожаре поступило в 02:58, спустя час огонь был потушен. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались почти до 5 утра.
Напомним, ранее жителям представили две концепции преображения ЦПКиО. Планируется объединить его с парком лесоводов, избавить от стихийно разбросанных по территории ларьков с едой и развлечениями типа тира, сгруппировать аттракционы в специальной зоне и обновить их.
На реорганизацию екатеринбургского ЦПКиО уйдет около 1,5 млрд рублей.