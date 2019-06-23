Президент Грузии, назвавшая Россию оккупантом, ждет российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

По ее словам, туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, "лежащие в основе произошедшего".

Как сообщало Накануне.RU, 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиакомпаниям осуществлять перелеты в Грузию из России. Запрет, связанный с антироссийскими волнениями в Тбилиси, вступает в силу с 8 июля.

Сейчас в Грузии находится порядка 1 тыс. 500 организованных туристов.

Напомним, грузинский президент Саломе Зурабишвили после протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в "расколе страны". На своей странице в Facebook она написала, что РФ - "враг и оккупант" Грузии.

Сообщалось, что грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами.

Напомним, волнения в Грузии начались 20 июня. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, что не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства.

Акции протеста продолжились и на следующий день. Задержаны более 300 демонстрантов. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 205 Уголовного кодекса – об организации или участии в групповом насилии.