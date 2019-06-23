В шахте "Уралкалия" в Березниках погиб рабочий

В шахте "Уралкалия" в Березниках был найден мужчина без признаков жизни. Пользователи соцсетей сообщают, что погибший – 50-летний комбайнер "Уралкалия".

В самой компании трагедию подтвердили и выразили сожаление по поводу случившегося.

"Подтверждаем обнаружение в шахте БКПРУ-4 сотрудника "Уралкалия" без признаков жизни. Он был найден в пятницу вечером вне своего рабочего места", - сообщили в пресс-службе компании корреспонденту "АиФ-Прикамье" и добавили, что компетентные органы ведут проверку по факту произошедшего.