20 Октября 2020
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Татьяна Майборода (2019) | Фото: kurgan.spravedlivo.ru

Курганские "справедливороссы" выдвинули кандидата на пост губернатора

Курганское отделение "Справедливой России" утвердило директора института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяну Майбороду кандидатом для выдвижения на выборы главы региона. Такое решение было принято на сегодняшней конференции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

В СР подчеркнули, что кандидатура Майбороды была утверждена всеми присутствовавшими единогласно. Теперь ей предстоит пройти муниципальный фильтр и собрать подписи.

Напомним, в День России врио губернатора Вадим Шумков объявил жителям региона и курганскому отделению "Единой России" о своем желании идти на выборы главы региона самовыдвиженцем. Несколько дней спустя своих кандидатов выдвинули курганские отделения ЛДПР и КПРФ, ими стали депутат областной думы Юрий Ярушин и депутат курганской гордумы Яков Сидоров.

Выборы пройдут 8 сентября.

Татьяна Майборода(2019)|Фото: kurgan.spravedlivo.ru

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Курганские "справедливороссы" выдвинули кандидата на пост губернатора

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Теги: выборы губернатора курганской области, справедливая россия



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