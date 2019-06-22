На Южном Урале введен режим ЧС из-за пожара в Сатке

В ночь с 21 на 22 июня в Сатке горел жилой дом 1955 года постройки. Спасатели эвакуировали 75 человек, трое из них дети. Никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание произошло в ночь с 21 на 22 июня. Сегодня в 10.16 спасатели полностью потушили пожар. Все 75 жителей горящего дома были эвакуированы, никто из них не пострадал, однако имуществу жильцов был нанесен большой ущерб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Саткинского муниципального района, сегодня с 6.00 в муниципалитете был введен режим "Чрезвычайная ситуация".

Для пострадавших развернуты пункты временного пребывания, предложено питание. На базе комплексного центра по адресу ул. 50 лет Октября, 1 организован штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Жильцам выплатят по 10 тыс. руб. на приобретение предметов первой необходимости из резервного фонда районной администрации.

Местные власти выбрали организацию, которая проведет экспертизу конструктивных элементов дома и даст заключение по его судьбе. Специалисты начнут работы в понедельник.