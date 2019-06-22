20 Октября 2020
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Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале введен режим ЧС из-за пожара в Сатке

В ночь с 21 на 22 июня в Сатке горел жилой дом 1955 года постройки. Спасатели эвакуировали 75 человек, трое из них дети. Никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание произошло в ночь с 21 на 22 июня. Сегодня в 10.16 спасатели полностью потушили пожар. Все 75 жителей горящего дома были эвакуированы, никто из них не пострадал, однако имуществу жильцов был нанесен большой ущерб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Саткинского муниципального района, сегодня с 6.00 в муниципалитете был введен режим "Чрезвычайная ситуация".

Для пострадавших развернуты пункты временного пребывания, предложено питание. На базе комплексного центра по адресу ул. 50 лет Октября, 1 организован штаб по оказанию помощи пострадавшим.

пожар в Сатке(2019)|Фото: vk.com/govorit_satka

Жильцам выплатят по 10 тыс. руб. на приобретение предметов первой необходимости из резервного фонда районной администрации.

пожар в Сатке(2019)|Фото: vk.com/incident.chel

Местные власти выбрали организацию, которая проведет экспертизу конструктивных элементов дома и даст заключение по его судьбе. Специалисты начнут работы в понедельник.

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На Южном Урале введен режим ЧС из-за пожара в Сатке

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Теги: пожар, в, сатке



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