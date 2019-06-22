В Екатеринбурге горел цех лакокрасочных материалов

В Екатеринбурге горел цех лакокрасочных материалов на улице Труда. Площадь пожара составила 2 тыс. 200 кв. м, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В 18.37 по местному времени пожар был локализован на площади 2 тыс. 200 кв. м, а в 19.07 открытое горение было полностью ликвидировано.

Пострадавших в результате пожара нет, как и угрозы для населения и окружающей среды: химики провели замеры воздуха и не зафиксировали превышения вредных веществ, заверили в ГУ МЧС.

Между тем, жители микрорайона Заречный сообщают в соцсетях о сильном запахе жженной пластмассы.