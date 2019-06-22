Грузинские власти изучают решение РФ о запрете авиасообщения между странами

Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

"Безусловно, наша задача - защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам",- заявил РИА Новости Зураб Абашидзе.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиакомпаниям осуществлять перелеты в Грузию из России. Запрет, связанный с антироссийскими волнениями в Тбилиси, вступает в силу с 8 июля.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили после протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в "расколе страны". На своей странице в Facebook она написала, что РФ - "враг и оккупант" Грузии.