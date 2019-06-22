Авиакомпании сообщили о массовой сдаче билетов в Грузию

По данным Министерства транспорта РФ, все российские авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию. Ведомство рекомендовало находящимся в Грузии россиянам вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам предложат поменять билеты на более ранние сроки без финансовых потерь. Такая информация прозвучала на совещании у заместителя председателя Правительства Максима Акимова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минтранса РФ.

Свободные места на обратные рейсы из Грузии есть у всех российских авиаперевозчиков. Все шесть отечественных авиакомпаний, летающих в Грузию, - "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", "Red wings" и "Нордавиа" - будут взаимодействовать друг с другом. Некоторые из них готовы вывезти россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" Накануне.RU сообщили, что пассажиры, купившие билеты в Россию на 8 июля и более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время или вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке. Пассажирам, имеющим оформленную перевозку в Тбилиси в период до 8 июля, разрешается производить полный возврат по месту приобретения авиабилета.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиакомпаниям осуществлять перелеты в Грузию из России. Запрет, связанный с антироссийскими волнениями в Тбилиси, вступает в силу с 8 июля.

Министерство иностранных дел и Ростуризм рекомендовали россиянам воздерживаться от поездок в Грузию "в интересах личной безопасности", а в Ассоциации туроператоров России объяснили порядок возврата туров, билетов и средств размещения.