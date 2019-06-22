Соболь боится отвечать на вопросы журналистов без свиты подопечных Ходорковского

Любовь Соболь, стремящаяся занять депутатское кресло в Мосгордуме, развила бурную деятельность. Однако из-за своей политической незрелости и неспособности вести предметный диалог, она постоянно попадает в неловкие ситуации и выставляет себя в некрасивом свете.

Так, буквально в угол загнал ее журналист телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев, попросив пояснить, откуда у нее деньги на агитфутболки для волонтеров. Спасать Соболь пришлось подставной журналистке, которая представилась сотрудницей сетевого издания Sota.Vision. Умело повернув своим вопросом беседу в нужное русло, девушка помогла «юристу ФБК» сохранить лицо и покинуть помещение под знакомую эскападу о «провокаторах».

Появление сотрудницы Sota.Vision на встрече Соболь с Афанасьевым не было случайным. Издание тесно связано с медиаструктурой Михаила Ходорковского. А тот прилагает много усилий, чтобы деятельность оппозиционеров «правильно» освещалась в СМИ. Этим же заняты и сотрудники «Соты».

Просмотр сайта Sota.Vision не оставляет сомнений, что редакция издания горячо поддерживает «Открытую Россию». Издание активно освещало все, что делали активисты Ходорковского до того, как «Открытку» запретила Генпрокуратура РФ и заблокировал Роскомнадзор.

С большим чувством «сотовые» журналисты до сих пор пишут про Бориса Немцова – либерального деятеля, который для большинства россиян не является образцом морально непорочной личности.

О связях издания с медиаструктурой опального олигарха свидетельствуют и биографии его сотрудников. Так, главный редактор Олег Еланчик – член национал-либерального движения «Новая оппозиция» («НО»), активист Альянса ЛГБТ и гетеросексуалов за равноправие. Кроме того, он является «Рыцарем Немцова моста». Так вычурно себя называет сообщество, зачем-то несущее круглосуточное дежурство на месте убийства Немцова в Москве.

Кстати, с Борисом Немцовым был в приятельских отношениях и сам беглый олигарх.

Добавим, что главреда «Соты» публиковал на своем сайте Гарри Каспаров – одного из основателей русофобской тусовки «Форум Свободная Россия». Этот «либеральный шабаш» любит посещать и сам Ходорковский.

Желанным гостем в «МБХ-Медиа» является корреспондент Sota.Vision Денис Стяжкин. СМИ Ходорковского периодически использует его материалы.

Кстати, Стяжкин тоже посещал «Форум Свободная Россия». Там он фотографировался с лидером «Либертарианской партии» Михаилом Световым и его предположительным фаворитом Гудом.

Любимчиками «МБХ-Медиа» являются также корреспондент Петр Худокормов и бывшая сотрудница «Соты» Вера Олейникова. Худокормов снимал видео с протестов, еще будучи школьником. Поэтому интерес к нему со стороны ресурсов Ходорковского вполне объясним: притесненный школьник идеально подходит для создания «образа жертвы» и порицания властей.

Чрезвычайно активно участвует во всех противозаконных акциях протеста и Олейникова. Соответственно, и к ней «МБХ-Медиа» относится с большой теплотой.

Любовь Соболь , судя по всему, не соответствует уровню зрелого политика. Этого не может не видеть ее покровитель Навальный. Но в штабе ФБК нет компетентных специалистов, которые были бы способны подготовить ее.

В то же время, в ФБК не могут пойти на попятную – в Соболь уже вложено много денег, на нее сделали ставку.

Поэтому на помощь юристу ФБК пришли медиаструктуры Ходорковского. Обслуга олигарха не дает стороннице Навального окончательно утратить политические перспективы. Они стараются, как могут, но вряд ли даже это спасет такого бесперспективного выдвиженца.