АТОР о "закрытии" Грузии : Рекомендации Ростуризма и МИД не ограничивают права граждан на перемещение

Российские туристы могут посещать Грузию, несмотря на временный запрет авиаперелетов из России. Рекомендации Ростуризма и МИД РФ не ограничивают права граждан на перемещение, подчеркнули в Ассоциации туроператоров России. В АТОР пояснили правила возврата денег за купленные туры, передает корреспондент Накануне.RU.

Туристы самостоятельно принимают решение о поездке в Грузию, рекомендации Ростуризма и МИД РФ не ограничивают его конституционные права на перемещение, подчеркнули в АТОР, отвечая на вопрос, возможна ли поездка в Грузию по купленному туру с вылетом в июне.

"Единственное организационное препятствие – отмена регулярного авиарейса. В настоящее время (21 июня) рейсы в Грузию не отменены. Мы рекомендуем турагентам, чьи клиенты планировали отправиться в Грузию в ближайшее время, донести до них информацию о рекомендации Ростуризма любым доступным способом", - заявили в АТОР.

При этом туроператоры и турагентства могут отказать клиенту в продаже туров в Грузию на осень, сославшись на рекомендации МИД и Ростуризма.

Если турист желает аннулировать купленные тур в вылетом в июне, туроператор вправе потребовать расторжения договора о реализации турпродукта в судебном порядке.

В случае самостоятельного приобретения авиабилетов, условия их возврата следует выяснять у авиакомпании.

В АТОР не советуют отказываться от туров с вылетом через несколько месяцев, ведь ситуация может измениться, а рекомендации уполномоченных органов – утратить свою силу.

"У туриста есть право расторгнуть договор о реализации турпродукта, в том числе и в судебном порядке, в любой момент и этому праву в туристических компаниях не препятствуют. При этом следует учитывать, что рекомендации Ростуризма продиктованы ситуацией, которая сейчас имеет место в стране и которая может носить временный характер", - добавили в ассоциации.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиакомпаниям осуществлять перелеты в Грузию из России. Запрет вступает в силу с 8 июля.

20 июня в Тбилиси начались антироссийские волнения. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которую глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов провел в кресле главы парламента. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства. Акции протеста продолжились и на следующий день. Задержаны более 300 демонстрантов.