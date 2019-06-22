Украинские раскольники начали междоусобную войну

После восстановления на "соборе" 20 июня киевского "патриархата" (КП) между украинскими раскольниками началась почти открытая война. Его многолетний лидер Михаил Денисенко, он же "почетный патриарх Филарет", издал указ о том, что он освобождает Макария Папиша - наместника Свято-Феодосиевского монастыря, который ранее принадлежал КП, и назначает на его место своего сторонника "архимандрита" Андрея Маруцака. Это привело к открытому столкновению.

Как сообщало Накануне.RU, в тексте постановления "собора" 20 июня говорится о том, что КП принадлежат все монастыри, епархии, духовные учебные заведения, которые в госорганах зарегистрированы как принадлежащие этому юрлицу. На этом основании Филарет выгнал Папиша. Причиной же стало то, что в день, когда Филарет проводил свой "собор", его бывший секретарь и нынешний лидер "единой церкви" раскольников Сергей Думенко (Епифаний) принял монастырь в свое подчинение на основании обращения братии. Поэтому Папиш отказался подчиняться указу Филарета. И Маруцак вызвал полицию, обвинив Папиша и его сторонников в рейдерском захвате монастыря, который зарегистрирован на КП. Папиш заявил, что КП не существует, а указы Филарета не имеют никакой силы.

В ответ Филарет обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой защитить монастырь КП от рейдерства со стороны "единой церкви". Вероятно, тяжба за монастырь переместится в суды.

Удар в спину филаретовцам был нанесен в Ровно. Как раз в то время, когда Филарет проводил в Киеве свой "собор", а настоятель храма в Ровно Виктор Друзюк присутствовал на нем, сторонники Думенко захватили его храм, сообщают местные СМИ. Он обратился к "правящему архиерею".

"Я разговаривал с архиепископом "ПЦУ" Иларионом и объяснял ему, что моя община не относится к "ПЦУ". Однако он меня обозвал и плохо ко мне отнесся. Сказал, что запретил мне служить. Хотя он не имеет права этого делать, потому что я подчиняюсь не ему, а КП", - сказал Друзюк, по словам которого его храм в течение двух недель пытались "коварством перевести из КП в ПЦУ".

"Прихожане храма шокированы случившимся, ведь мы принадлежим к КП, но "ПЦУ" безразлично. Кроме этого, они еще и выставили вокруг храма охрану из "Правого сектора" (запрещен в России)", - посетовал Друзюк.

Против сторонников Филарета начались репрессии и в "Киевской богословской православной академии". Один из учащихся Антон Павленко был отчислен за поддержку "патриарха". По его словам, работников КП запугивают и заставляют публично "открещиваться" от Филарета, а несогласных выгоняют. Его выгнали за участие в "форуме за КП", который прошел 11 июня.

"Меня и с общежития выгнали. Мне сказали чтобы я забрал вещи до семи вечера, ибо мои вещи будут на улице. На диалог никто не идет. Кроме всего прочего, наш официальный сайт тоже заблокировали. Студентов запугивают всеми возможными способами. Поэтому все молчат, боясь за себя и свое будущее", - рассказал Павленко.

Отметим, что сайт КП уже несколько дней заблокирован. А ректором академии является сторонник Думенко Александр Трофимлюк, которого Филарет недавно пытался выгнать из Покровского храма в Киеве, но потом "запретил в служении". Этот инцидент послужил началом открытого противостояния раскольников: Думенко объявил все решения КП после 30 января недействительными, а через две недели Филарет объявил о решении восстановить свой "патриархат".

Сейчас ключевой вопрос заключается в том, на чьей стороне будет силовой ресурс и поддержка властей. Возможно, это станет ясно 28 июля, когда состоится традиционный крестный ход в честь годовщины Крещения Руси. Он покажет, кому благоволят новые власти и у кого больше сторонников. Однако и до этой даты может произойти много важных событий, которые повлияют на расстановку сил. Однако уже сейчас можно констатировать, что детище экс-президента Петра Порошенко пробыло формально единым всего полгода. Как признал сам Филарет, томос нужен был Порошенко для победы на выборах. А после его поражения и "единая церковь" раскольников начала распадаться.