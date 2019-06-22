Роскомнадзор потребовал удалить объявления о продаже орденов Великой Отечественной войны

Роскомнадзор потребовал у американской интернет-компании eBay удалить объявления о продаже орденов Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор обнаружил объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, государственных наград и знаков отличия на 32 страницах магазина. В настоящий момент запрещенная информация удалена с 11 интернет-страниц.

В Роскомнадзоре напомнили, что государственные награды и знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, не могу быть объектами отчуждения. Приобретение или сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР является уголовно наказуемым деянием.