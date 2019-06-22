19 Октября 2020
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Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении журналиста и студента, осужденных за хранение наркотиков

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту превышения полномочий полицейскими в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Следователи расследуют уголовные дела по факту применения насилия неустановленными сотрудниками ОМВД России по району Щукино города Москвы в отношении студента Никиты Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева. В 2017 г. молодые люди были осуждены по "антинаркотической" статье 228 УК РФ и сейчас отбывают наказание.

На днях председатель Союза журналистов Владимир Соловьев обратился к Александру Бастрыкину с просьбой взять дела Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко под свой личный контроль.

По его словам, их дела "две капли воды похожи на дело Ивана Голунова, с той только разницей, что с Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев и Михеенко отбывают тюремный срок".

"Решающую роль в приговоре Андрею Евгеньеву сыграл протокол изъятия минимальной дозы наркотиков, составленный, по аргументированному заявлению адвокатов, с грубейшими нарушениями. Есть веские основания полагать, что наркотики были подброшены Евгеньеву в ОВД "Щукино" Москвы, поскольку экспертизы показали отсутствие следов наркотиков на одежде и коже Андрея", - говорится в обращении Союза журналистов.

Результаты медосвидетельствования Никиты Михеенко показывают, что тот был жестоко избит в отделении полиции, добавил Соловьев.

Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства применения насилия в отношении Михеенко и Евгеньева и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц.

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Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении журналиста и студента, осужденных за хранение наркотиков

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Теги: андрей евгеньев, никита михеенко, наркотики, бастрыкин



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