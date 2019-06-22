В московском парке трое детей выпали из аттракциона

Сегодня в одном из парков Москвы трое детей выпали из аттракциона. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Сегодня днем в результате поломки аттракциона в одном из парков на востоке Москвы кабинка с находящимися внутри тремя детьми упала на землю. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

"Пострадало трое несовершеннолетних. Двое были госпитализированы в травмпункт, один подросток - в детскую больницу. Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет", - сообщили сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.