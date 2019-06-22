"Не имею к этому отношения": Беглов прокомментировал "фальсификацию подписей" в его поддержку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что его штаб не имеет отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в поддержку своей кандидатуры в губернаторы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость", — заявил Александр Беглов в видеообращении.

Напомним, вчера штаб Навального в Петербурге опубликовал видео, на котором активисты якобы застали бюджетников в администрации Выборгского района за переписыванием подписных листов в поддержку врио губернатора Беглова.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 г.