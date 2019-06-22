19 Октября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Владимир Елистратов (2019) | Фото:poor.gubernator74.ru

В Челябинске могут сменить главу администрации Владимира Елистратова

В понедельник, 24 июня, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирает депутатов городской думы Челябинска на разговор. Повестка пока официально нигде не озвучивается, однако источники полагают, что речь пойдет о досрочном сложении полномочий главы администрации Челябинска Владимира Елистратова и замене его на нового управленца, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сегодня Елистратов находится в отпуске и выходит на работу как раз в понедельник, 24 июня. Видимо, все события произойдут утром, когда Текслер и депутаты соберутся в зале заседаний городской думы и, очевидно, в оперативном режиме обсудят необходимость смены власти в Челябинске. Косвенно такое развитие событий Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии города, пресс-секретарь градоначальника Владимир Сафонов пояснил, что традиционное аппаратное совещание пройдет не утром, а в 14.00 местного времени.

Скорее всего, на совещании будет представлена уже новая кандидатура на пост градоначальника с подачи врио губернатора Алексея Текслера. Ею станет первый заместитель главы города Наталья Котова, в последнее время серьезно укрепившая собственные позиции и получившая от Текслера ряд дополнительных полномочий. Например, Котова по договоренности отвечает за подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, напрямую докладывая Текслеру о ходе работ и подготовки.

54-летняя Наталья Котова – профессиональный управленец, работала в структурных подразделениях федеральных и областных органов власти, в мэрии Челябинска работает с 2010 г.

Владимир Елистратов выиграл конкурс на пост главы администрации Челябинска лишь 26 февраля текущего года и тогда Накануне.RU прогнозировало, что его приход к управлению городом может оказаться недолговечным.

Со сменой власти, то есть отставкой губернатора Бориса Дубровского и появлением врио губернатора Алексея Текслера, последним в адрес Елистратова было озвучено немало претензий. В том числе по уборке улиц и вообще городских пространств, ремонту и строительству дорог.

Владимир Елистратов(2019)|Фото:poor.gubernator74.ru

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В Челябинске могут сменить главу администрации Владимира Елистратова

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Теги: Алексей Текслер, Наталья Котова, Владимир Елистратов, городская дума Челябинска, отставки



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