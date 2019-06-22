"Плещутся в ваннах, общаются": косатки и белухи из "китовой тюрьмы" спокойно переносят транспортировку

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" спокойно переносят транспортировку к месту выпуска на побережье Хабаровского края.

"Транспортировочные ванны накрыты тентами, предохраняющими животных от солнечных лучей. Белухи плещутся в своих ваннах, косатки звуками общаются друг с другом - их ванны расположены рядом. Дыхание у всех животных спокойное, что говорит о снижении их беспокойства, связанного с перевозкой на автотранспорте и перегрузкой на судно", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск. Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник доставит их на побережье Охотского моря. Операцию по выпуску всех животных завершат до октября.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили незаконно.