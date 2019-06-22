В Пермском крае около 4 тысяч человек остались без газа из-за ДТП

Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП под Александровском в Пермском крае.

Авария произошла сегодня ночью. "22 июня в 01.26 в результате ДТП нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления. В 02.34 прекращено газоснабжение 3 тыс. 991 абонента города Александровск", - говорится в сообщении Минэнерго РФ, которое цитирует РИА Новости.

В МЧС России по Пермскому краю уточняют, что газ отключен для проведения ремонтных работ.

"Временно без газоснабжения будут 88 многоквартирных дома и 96 частных дома в городе Александровск. Социально-значимые и производственные объекты не отключены. Пострадавших нет, угрозы населению нет", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жителям Александровска рекомендовали перекрыть задвижки на газовых бытовых приборах во избежание утечки газа.