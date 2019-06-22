19 Октября 2020
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Экономика Сибирский ФО В России
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС (2019) | Фото: Накануне.RU

В Красноярске перед прямой линией с Путиным резко подешевел бензин

В Красноярске перед прямой линией с Путиным резко подешевел бензин. Цены снизила государственная сеть АЗС, сообщили Накануне.RU в ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго РФ.

Накануне прямой линии с президентом цены снизила АЗС сети "Красноярскнефтепродукт" (КНП). 20 июня цена за литр бензина АИ-92 составляла 41, 45 руб., что на 1,35 рубля меньше, чем было раньше. Литр АИ-95 на АЗС сети стоит 43,6 руб. вместо прежних 45,3 — стал дешевле на 1,7 руб.

"Как уточнили в компании, снижение цены временное. Стоимость бензина решили снизить "в разгар отпусков". На АЗС других сетей бензин стоит так же, как и раньше. Так, на заправках "25 часов" за АИ-92 просят 42,9 руб.за литр, за АИ-95 — 45,7 руб", - сообщает САЦ Минэнерго.

Контрольный пакет акций компании "Красноярскнефтепродукт" принадлежит краевому правительству. Акция совпадает с прямой линией президента России Владимира Путина, уточнили в Минэнерго.

Перед прямой линией и перед понижением цен руководитель правительства России Дмитрий Медведев заинтересовался ростом цен на топливо в Сибири и на Дальнем Востоке.

без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС(2019)|Фото: Накануне.RU

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В Красноярске перед прямой линией с Путиным резко подешевел бензин

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Теги: бензин, цена, прямая линия путина



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