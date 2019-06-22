19 Октября 2020
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Брестская крепость (2019) | Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива Министерства обороны о героической обороне Брестской крепости. Среди материалов - одно из первых донесений об артобстрелах крепости, передает корреспондент Накануне.RU.

"28 июля 1944 г. войска первого Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта освободили город и крепость Брест", - говорится в материалах, опубликованных в специальном историко-познавательном разделе на сайте Минобороны.

В разделе - одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет с упоминаниями о защитниках гарнизона, указы о награждении участников обороны, воспоминаниях самих защитников крепости, а также многочисленные наградные листы.

Брестская крепость(2019)|Фото: Министерство обороны РФ

Брестская крепость(2019)|Фото: Министерство обороны РФ

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Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

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Теги: Брестская, крепость



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