Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива Министерства обороны о героической обороне Брестской крепости. Среди материалов - одно из первых донесений об артобстрелах крепости, передает корреспондент Накануне.RU.

"28 июля 1944 г. войска первого Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта освободили город и крепость Брест", - говорится в материалах, опубликованных в специальном историко-познавательном разделе на сайте Минобороны.

В разделе - одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет с упоминаниями о защитниках гарнизона, указы о награждении участников обороны, воспоминаниях самих защитников крепости, а также многочисленные наградные листы.