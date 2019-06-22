19 Октября 2020
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Обсуждение строительства храма святой Екатерины в мэрии города, Илья Захаров (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава избиркома Екатеринбурга ушел в отставку

Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров ушел в отставку. С понедельника он займет должность руководителя аппарата администрации города, передает корреспондент Накануне.RU.

"Удовлетворить заявление Захарова Ильи Викторовича и освободить его досрочно от должности председателя Избирательной комиссии муниципального образования "город Екатеринбург", - говорится в постановлении избирательной комиссии.

Исполнять обязанности главы избиркома будет заместитель председателя Руслан Дворецкий.

Напомним, что ранее аппаратом мэрии руководил Владимир Тунгусов (заместитель главы администрации по вопросам организации управления - руководитель аппарата). В 2016 г. Тунгусов стал вице-губернатором Свердловской области, должность была упразднена, а с приходом нового мэра Александра Высокинского восстановлена – в перечне должностей муниципальной службы она появилась в марте этого года.

Основными претендентами на место считались бывший депутат гордумы, советник губернатора Анатолий Шарапов и Захаров, которому после выборов депутатов и мэра Екатеринбурга в прошлом году обещали должность главы Облизбиркома, занимаемую Валерием Чайниковым. Но после вмешательства Центризбиркома РФ кандидатура Захарова была отклонена. Интересно, что "избиркомовец" Чайников в итоге был назначен руководителем аппарата в областной власти, а его коллега Захаров получил аналогичный пост на муниципальном уровне.

Обсуждение строительства храма святой Екатерины в мэрии города, Илья Захаров(2019)|Фото: Накануне.RU

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Глава избиркома Екатеринбурга ушел в отставку

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Теги: избирком екатеринбурга, илья захаров



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