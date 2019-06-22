Грузию временно закрыли для россиян

Авиакомпаниям временно запрещается осуществлять перелеты в Грузию из России. Запрет вступает в силу с 8 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростуризма.

Напомним, волнения в Грузии начались 20 июня. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, что не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства. Акции протеста продолжились и на следующий день. Задержаны более 300 демонстрантов. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 205 Уголовного кодекса – об организации или участии в групповом насилии.

Указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" рекомендует туроператорам и турагентам на время действия запрета воздержаться от продажи туров в Грузию.

Сейчас в Грузии находится порядка 1 тыс. 500 организованных туристов.

Туристы, купившие туры в Грузию с 21 июня, имеют право требовать расторжения договоров с туроператорами "в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении", сообщает Ростуризм.

В этом случае до начала путешествия туристу возвращается полная стоимость турпродукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

Граждане, приобретавшие авиабилеты отдельно, вправе обращаться по месту приобретения билетов для возврата денежных средств.

Граждане, приобретавшие отдельные туристские услуги - размещение, экскурсии - вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств.

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в Грузию "в интересах личной безопасности".

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала ситуацию "провокацией радикалов".

"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать?" - написала Мария Захарова на своей странице на "Фейсбуке".