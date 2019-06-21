18 Октября 2020
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Дмитрий Артюхов, департамент здравоохранения ЯНАО (2019) | Фото: yanao.ru

Новые больницы, оборудование и кадры: как реализуется нацпроект "Здравоохранение" на Ямале

В ближайшие пять лет на Ямале появятся шесть новых больниц и будут отремонтированы 20 фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник. В медучреждения закупят современное оборудование и пригласят лучших специалистов. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с представителями профильного департамента реализацию национального проекта по здравоохранению в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Губернатор назвал развитие медицинской помощи ключевым приоритетом в работе правительства ЯНАО.

"Главный результат, которого мы добиваемся, – сделать медицинскую помощь качественной и доступной. Каждый ямалец должен видеть, что система здравоохранения в регионе реально улучшается", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Руководитель национального проекта "Здравоохранение" - глава профильного департамента Сергей Новиков сообщил, что на Ямале в ближайшие пять лет будет построено шесть новых больничных и поликлинических комплексов, капитально отремонтировано 20 фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник.

Новые медицинские объекты появятся в селах Ямгорт и Толька Шурышкарского и Красноселькупского районов. Мобильный медицинский комплекс поступит в Мужевскую центральную районную больницу. Будут построены детские поликлиники и педиатрические отделения в Тарко-Сале, Губкинском, Новом Уренгое и поселке Тазовский. Текущие и капитальные ремонты пройдут в семи детских медицинских учреждениях.

Для усиления борьбы с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями власти Ямала закупят современное оборудование последнего поколения, а на базе СОКБ запустят пилотный проект по скринингу на онкозаболевания.

Дмитрий Артюхов, департамент здравоохранения ЯНАО(2019)|Фото: yanao.ru

Для борьбы с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями округ готов привлекать лучших специалистов.

"Нужно привлекать новых врачей с высокой квалификацией. Сегодня очевидно, что за них будет борьба между регионами. Перед нами стоит задача создавать лучшие условия, чтобы как молодые врачи, так и уже опытные, приезжали к нам и работали, либо наши врачи повышали свою квалификацию. Чтобы на новом оборудовании, которое мы приобретем в ближайшие годы, было кому работать, и наши жители могли получать действительно качественную помощь", - заключил губернатор.

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Новые больницы, оборудование и кадры: как реализуется нацпроект "Здравоохранение" на Ямале

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Теги: здравоохранение, больница, поликлиника, янао, ямал, дмитрий артюхов



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