В Тбилиси возобновилась акция протеста

Представители оппозиции и их сторонники возобновили акцию протеста возле здания парламента в центре Тбилиси на проспекте Руставели. В центре грузинской столицы собралось несколько сотен человек. Некоторые из них несут национальные флаги и плакаты с лозунгами, сообщают "Ведомости" со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

На этот раз демонстранты требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. Участники митинга считают, что применение полицией силы во время предыдущего митинга было излишним и необоснованным.

По данным телеграм-канала "Лентач", помимо отставки главы МВД, протестующие требуют досрочных парламентских выборов.

Молодежь и студенты пришли с заклеенным глазом в солидарность с теми, кто вчера потерял глаз.

Напомним, волнения в Грузии начались вчера. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, что не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства.