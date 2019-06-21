Россия уничтожит украинскую подлодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.

Субмарина "Запорожье" была единственной подлодкой в составе ВМС Украины и последним кораблем проекта 641, остававшимся на вооружении в мире, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова передать Украине военные корабли и технику из Крыма, несмотря на то, что они находятся в плачевном состоянии. Также российские власти отмечали, что для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов и техники готовы пригласить украинских специалистов.

Единственная субмарина ВМС Украины "Запорожье" вошла в состав Черноморского флота в 2014 г. Большинство членов экипажа приняли решение служить в российском флоте.