18 Октября 2020
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Экономика В России Украина
(2004) | Фото: www.religio.ru

Россия отсрочила запрет на ввоз запрещенных товаров с Украины

Правительство РФ временно разрешило ввозить с Украины ряд товаров, подпавших под запрет в качестве ответа на санкции Киева.

В частности, дается разрешается ввоз трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября текущего года, либо до 1 января 2020 г. в зависимости от мощности), трансмиссионных валов (до 1 июля 2019 г.), а также на некоторые виды трубной продукции (по 1 октября 2021 г.)

В конце октября Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Помимо ограничения поставок топлива, правительство дополнило запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви, пишет РИА Новости.

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Россия отсрочила запрет на ввоз запрещенных товаров с Украины

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Теги: россия, украина, товары, санкции



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