Глава комитета Госдумы по туризму предложил бойкотировать грузинские курорты

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил бойкотировать грузинские курорты после антироссийских протестов в Тбилиси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата.

"Грузия в очередной раз показала, что политический класс в этой стране в большинстве своем - дикие и безответственные люди. Бойкот всех курортов Грузии и товаров из Грузии - самое верное решение после очередной волны русофобских выступлений в Тбилиси", - заявил Дегтярев.

Напомним, волнения в Грузии начались вчера. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, что не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили после протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в "расколе страны". На своей странице в Facebook она написала, что РФ - "враг и оккупант" Грузии.

"Они говорят нам F...k Russia? Пусть ждут туристов из США и ЕС и продают Боржоми на европейский рынок", - заключил Дегтярев.