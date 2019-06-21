"Бизнес почувствует позитивные изменения": на Ямале готовят меры по улучшению инвестклимата

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовят комплекс мер по улучшению инвестиционного климата. Ожидается, что уже в следующем году бизнес почувствует положительные изменения. Об этом заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин заявил на совещании по развитию инвестиционной деятельности под руководством помощника представителя президента России в Уральском федеральном округе Анны Ленской, сообщили Накануне.RU в правительстве округа.

Анна Ленская отметила работу ямальских властей по созданию благоприятных условий для инвесторов и предприятий малого и среднего бизнеса.

Округ не останавливается на достигнутом. Заместитель губернатора округа Александр Калинин рассказал о готовящемся комплексе мер по улучшению инвестклимата.

"Ямал всегда ассоциируется с крупными проектами, но очень важно уделять внимание развитию малого и среднего предпринимательства. Сейчас в округе готовится комплекс мер по улучшению инвестиционного климата. Надеюсь, что уже в следующем году бизнес почувствует позитивные изменения", - сказал он.

По словам вице-губернатора, работа над улучшениями ведется в диалоге с предпринимателями.

Директор окружного департамента экономики Светлана Гусева рассказала бизнесменам о новых мерах поддержки: индивидуальном маркетинговом сопровождении бизнес-проектов и работе центров "Мой бизнес" и о программе "Время действовать" – новой технологии поддержки предпринимательской инициативы для граждан старше 45 лет.

Напомним, что все предприниматели Ямала могут обратиться за помощью в развитии своего дела или решении своих проблем в департамент экономики ЯНАО и окружной организации поддержки предпринимательства. ​

Отметим, что в мае Ямал занял 15-е место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Аналитики национального центра ГЧП отметили положительную тенденцию: в 2017 г. округ занимал 29-е место, еще годом ранее – 40-е. Инвестиционная привлекательность арктического региона возросла благодаря заключенной концессии о реконструкции аэропорта в Новом Уренгое и строительству моста через реку Пур на условиях ГЧП.

Кроме того, власти Ямала разработали законопроект, предусматривающий налоговые льготы для инвесторов в Арктике.