Всероссийские акции, экскурсии и реконструкции: в Югре вспомнят начало войны

Завтра, в День памяти и скорби, в Югре пройдет около 200 мероприятий – всероссийские акции, экскурсии, реконструкции, вечера памяти, митинги и шествия, сообщили Накануне.RU в службе информации портала "Открытый регион – Югра".

Жители всех муниципалитетов округа смогут присоединиться к всероссийской акции "Свеча памяти", возложить цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны и встретиться с ветеранами.

В Сургуте и Мегионе пройдет всероссийская акция "Гость памяти": в полдень жители и гости этих городов соберутся на местах воинских захоронений, чтобы набрать землю с братских могил в специальные солдатские кисеты, которые затем отправят в главный храм Вооруженных сил России.

"Кисеты с землей оборудуют бирками с информацией о тех захоронениях, в которых была набрана эта земля, и отправят в историко-мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил России, строящегося в Подмосковье", - рассказала руководитель регионального штаба "Волонтеров Победы" Эка Шенгелая.

Помимо этого, в Сургуте можно будет увидеть реконструкцию боевых действий. Она начнется в 14.00 на Югорском тракте в пойме реки Обь.

В Нягани пройдет пешеходная экскурсия на мемориал "Вечная слава героям Отечества", а в поселениях Кондинского района - уроки памяти, вечера памяти, презентация фильма "Тот самый первый день войны" и выставка книг о войне.

В Нижневартовске и Когалыме торжественный митинг начнется в 11.00 в Парке Победы, а в Ханты-Мансийске церемония возложения цветов к Вечному огню мемориала Славы состоится в 12.00.

Жители округа также могут присоединиться к всероссийской акции "Красная гвоздика". Для этого необходимо приобрести символ фонда – значок с изображением красной гвоздики. Вырученные средства поступят в фонд "Память поколений" на оказание помощи ветеранам боевых действий.

Напомним, что рано утром 22 июня 1941 г. без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая унесла более 27 миллионов жизней советских граждан, 9 тыс. 587 из них - югорчане.