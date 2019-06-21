"Уничтожили автомобили и полицейские машины": в Тбилиси задержаны свыше 300 демонстрантов

В Тбилиси задержаны 305 участников вчерашнего митинга у здания парламента. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 205 Уголовного кодекса – об организации или участии в групповом насилии, заявил заместитель министра внутренних дел Владимер Борцвадзе. Официальный комментарий о вчерашней протестной акции размещен на сайте МВД Грузии, передает корреспондент Накануне.RU.

В МВД отмечают, что поначалу акция напротив здания парламента была мирной, но "действие вышло пределы, установленные свободой выражения мнений" после того, как часть протестантов попыталась атаковать полицейских и ворваться в парламент.

"Несмотря на неоднократные призывы со стороны министерства, демонстранты продолжали штурмовать здание парламента с помощью различных средств – дубинок, камней, тупых предметов. Полицейские были вынуждены использовать спецсредства - слезоточивый газ, пушки и водометы. Использование этих средств осуществлялось последовательно, пропорционально опасностям", - говорится в сообщении МВД Грузии.

Волнения продолжались всю ночь. На рассвете агрессивные демонстранты уничтожили автомобили и полицейские машины. В результате 305 участников акции были арестованы за различные правонарушения.

Владимер Борцвадзе добавил, что МВД ведет расследование в соответствии со статьей 225 Уголовного кодекса Грузии, которая означает организацию или участие в групповом насилии.

Напомним, волнения в Грузии начались вчера. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, что не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства, грузинской полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. В результате 240 человек пострадали. Сегодня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.