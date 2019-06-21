18 Октября 2020
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Общество В России
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

Речь не об ограничениях, - Путин прокомментировал закон о суверенном интернете

Закон о суверенном интернете не предполагает ограничений для россиян, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете... Мы должны обеспечить надежное функционирование Рунета - российского сегмента интернета", - сообщил Путин, отвечая на вопрос блогера Амирана Сардарова. Президент подчеркнул, что закон направлен только на это.

Напомним, в апреле Госдума приняла закон о суверенном интернете. Он предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, с помощью которой рунет сможет работать в случае сбоев за пределами страны или "целенаправленного масштабного внешнего воздействия". Операторы связи обязаны будут установить в своей сети технические средства противодействия угрозам и проходить регулярные учения по выявлению угроз и восстановлению работы интернета.

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Речь не об ограничениях, - Путин прокомментировал закон о суверенном интернете

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Теги: рунет, суверенный интернет, владимир путин



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