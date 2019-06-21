Путин назвал недопустимым злоупотребление законом о критике власти

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым злоупотребление законом о защите госсимволов. По его словам, никто не имеет права ограничивать людей в их праве критиковать власти любого уровня, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня", - заявил президент во время прямой линии, отвечая на вопрос одного из основателей известного паблика MDK Роберто Панчвидзе. Путин пообещал попросить Генпрокуратуру "самым внимательным образом обратить на это внимание".

Блогер напомнил, что недавно в Архангельской области шесть человек были оштрафованы за комментарии в соцсетях.

Путин заметил, что в законе речь не идет о критике власти. "Наоборот, она должна быть свободной, люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - подчеркнул он.

Правоприменительная практика закона должна соответствовать его смыслу и прямому назначению, подчеркнул президент. По его словам, цель закона - борьба с оскорблениями символов государства, "чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом".

При этом президент напомнил, что во многих странах нарушение подобных запретов карается уголовной ответственностью.

Напомним, весной Госдума приняла законопроект об ответственности за оскорбление власти. Закон ограничивает доступ к информации, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. руб.