Бренд Vetements вдохновился для новой коллекции российскими полицейскими и "Макдоналдсом"

Модный бренд Vetements, возглавляемый любимчиком Ренаты Литвиновой Демной Гвасалия, устроил показ новой мужской коллекции весна-лето-2020 в парижском "Макдоналдсе". Авторы линии говорят, что вдохновлялись посетителями этой сети быстрого питания, а также ее работниками. В итоге на подиум вышли мужчины в черных брюках, белых рубашках и красных кепках, а также многочисленные "полицейские", причем многие из них как будто приехали из России. Как говорится, креатив так и прет, например, приглашения модникам разослали в виде упаковки презервативов.