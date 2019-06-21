18 Октября 2020
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Общество За рубежом
Vetements (2019) | Фото:Vetements

Бренд Vetements вдохновился для новой коллекции российскими полицейскими и "Макдоналдсом"

Модный бренд Vetements, возглавляемый любимчиком Ренаты Литвиновой Демной Гвасалия, устроил показ новой мужской коллекции весна-лето-2020 в парижском "Макдоналдсе". Авторы линии говорят, что вдохновлялись посетителями этой сети быстрого питания, а также ее работниками. В итоге на подиум вышли мужчины в черных брюках, белых рубашках и красных кепках, а также многочисленные "полицейские", причем многие из них как будто приехали из России. Как говорится, креатив так и прет, например, приглашения модникам разослали в виде упаковки презервативов.

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Vetements|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Vetements

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Бренд Vetements вдохновился для новой коллекции российскими полицейскими и "Макдоналдсом"

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Теги: Vetements, полиция, макдоналдс



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