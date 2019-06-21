В ХМАО бывшего главу Советского района судят за многомиллионный ущерб бюджету

Ушло в суд дело бывшего главы Советского района Сергея Удинцева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, он в 2012-15 гг. похитил бюджетные деньги, выделенные на строительство стадиона в Советском и монтаж сетей телефонизации. Сумма ущерба – 42 млн руб. Также в декабре 2014 – январе 2015 гг. 22,5 млн руб., принадлежащих муниципальному фонду "Жилище", перечислены на расчетный счет подрядчика, ООО "Отделстрой". Позже они на основании подложных документов обналичены через подставные юридические лица.

Дело ушло в суд. Бывшему чиновнику предъявлен иск.