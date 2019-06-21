18 Октября 2020
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информационный щит о строительстве ледовой арены в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Стройка ледовой арены в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни стартовала

На заборе у площадки под строительство ледовой арены УГМК появились информационные щиты, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно ним, строительство спортивного объекта начнется во втором квартале 2019 года. Однако, по некоторым данным, работы начнутся в августе этого года.

информационный щит о строительстве ледовой арены в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщил президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын, стройка начнется после прохождения экспертизы проекта и подготовки проектной документации. Сроки возведения арены составят 2 - 2,5 года. Цена вопроса - 120-140 млн евро.

площадка под строительство ледовой арены в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

площадка под строительство ледовой арены в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

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Стройка ледовой арены в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни стартовала

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Теги: ледовая арена, УГМК, строительство, техника, площадка



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