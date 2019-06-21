Стройка ледовой арены в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни стартовала

На заборе у площадки под строительство ледовой арены УГМК появились информационные щиты, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно ним, строительство спортивного объекта начнется во втором квартале 2019 года. Однако, по некоторым данным, работы начнутся в августе этого года.

Как ранее сообщил президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын, стройка начнется после прохождения экспертизы проекта и подготовки проектной документации. Сроки возведения арены составят 2 - 2,5 года. Цена вопроса - 120-140 млн евро.