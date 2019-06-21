Глава Минстроя провёл в Тюмени заседание совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ

В Тюмени на 39-ом заседании межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности, которое провёл экс-губернатор области, а ныне – глава минстроя Владимир Якушев, обсудили выработку общих подходов в рамках межгосударственного сотрудничества в строительстве в условиях цифровой трансформации отрасли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Министр отметил, что вопросы цифровой трансформации – неизбежные изменения модели создания и развития современных городов.

"Возрастающая потребность повышения уровня и качества жизни, эффективности деятельности и услуг, конкурентоспособности территорий уже не может быть удовлетворена без повсеместного использования информационно-коммуникационных технологий во всех сферах нашей жизни", - сказал Якушев.

В основе изменений – внедрение передовых технологий, обеспечивающих коллективное управление информацией и "бесшовность" процессов проектирования, строительства, эксплуатации объектов капитального строительства. Если раньше в Тюменской области единичные объекты проектировали в формате BIM – информационной модели здания и проекта организации строительных работ, то в этом году ставятся задачи широкого внедрения данных технологий в строительстве объектов, финансирование которых осуществляется с привлечением бюджетных средств.

Задача такого пилотного проекта – определение значимых для управления параметров модели и характеристик для выработки и последующей апробации национального стандарта. Внедрение системы информационного моделирования в строительстве позволит преодолеть характерные для развития отрасли негативные факторы, существенно снизить совокупный уровень издержек и рисков как бизнеса, так и государства, и повысить эффективность государственного управления и конкурентоспособность предприятий отрасли.