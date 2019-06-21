Протесты в Тбилиси ударят по турпотоку в Грузию, - эксперт

Протесты в Грузии ударят по турпотоку не только из России, но и из других стран, считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев. По его словам, любые массовые волнения вне зависимости от направленности не способствуют благоприятному эмоциональному фону и создают угрозу общественной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

Волнения в Грузии начались вчера. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, что не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства, грузинской полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. В результате 240 человек пострадали. Сегодня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Грузинское направление стало очень популярным среди российских туристов: резко возросло количество прямых, относительно доступных рейсов. Например, из Екатеринбурга самолеты в Грузию летают чуть ли не каждый день. Несмотря на это, антироссийские протесты сократят турпоток, уверен исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"Лично у меня нет сомнений, что волнения отразятся на турпотоках не только из России, но и из других стран, потому что любые массовые волнения, против кого бы они не были направлены, не способствуют хорошему эмоциональному фону. Хотя волнения происходят на территории Тбилиси, а большинство отдыхающих в это время года отправляются в Батуми, это неминуемо отразится отрицательно, потому что в целом демонстрирует слабо управляемую и легковоспламеняемую обстановку, и на данный момент у грузинских властей нет способности обеспечить общественный порядок", - поделился своим мнением с Накануне.RU Михаил Мальцев.

Пока Ростуризм и МИД не дали туристам и туроператорам рекомендаций по поводу посещения Грузии. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала ситуацию "провокацией радикалов".

"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии? Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии", - написала Мария Захарова на своей странице на "Фейсбуке".

В ближайшее время туристы начнут отказываться от ранее приобретенных туров в Грузию, прогнозирует Михаил Мальцев. Падение турпотока в Грузию вызывает большое сожаление у туроператоров, возлагавших большие надежды на это популярное возвратное направление.

"Есть страны, куда один раз съездил и больше не хочется. Либо потому что неинтересно дважды, либо потому что далеко и дорого. Грузия за счет прямого, относительно недолгого перелета и невысоких цен как раз относилась к направлениям, куда люди могли ездить ежегодно, с ним были связаны у туроператоров большие надежды. То, что сейчас происходит, с учетом выраженной антироссийской риторики части грузинского общества, носит абсолютно недружественный характер", - заметил исполнительный директор УАТ.

Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, добавил Мальцев. "В любом случае на данный момент уже нанесен очень существенный удар по нашему туризму и двустороннему сотрудничеству, и мы с тревогой смотрим на развитие ситуации", - заключил эксперт.