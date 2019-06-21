18 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске депутаты распределили поступившие в бюджет 170 миллионов

Депутаты думы Нижневартовска на последнем перед каникулами заседанием изменили городской бюджет, приняли обращение к губернатору о ведении сертификата на санаторно-курортное лечение, а также утвердили границы территориального общественного самоуправления "Вега", сообщили Накануне.RUв пресс-службе мэрии.

Городской кошелёк пополнился 170 млн руб., деньги поступили из бюджетов других уровней, налоговых и неналоговых доходов. Депутаты утвердили предложения, куда и на что направить дополнительные финансы – в частности, на благоустройство территории города, покупку и установку системы видеонаблюдения для фиксации правил дорожного движения.

Председатель комитета по социальным вопросам Павел Лариков заявил, что в принятом обращении к главе региона Наталье Комаровой депутаты предлагают ввести сертификаты на санаторно-курортное лечение, которые позволят их получателям самим выбирать, куда именно поехать.

"Введение сертификатов – инициатива нашего Молодёжного парламента. Депутаты её поддержали, так как речь идёт об улучшении мер социальной поддержки югорчан, имеющих право на санаторно-курортное лечение. Если сертификат будет принят, то у югорчан появится возможность получать санаторно-курортные услуги рядом с домом, им не придётся тратить средства и время на дальнюю дорогу", - сказал спикер Максим Клец.

Сегодня же депутаты одобрили проект муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 гг. и на период до 2030 г.", утвердили границы ТОС "Вега" и наметили план работы представительного органа местного самоуправления на второе полугодие. Очередное заседание Думы города состоится в сентябре.

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В Нижневартовске депутаты распределили поступившие в бюджет 170 миллионов

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Теги: бюджет, дума, деньги



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